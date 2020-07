LEGA DI A, Assemblea il 13 luglio, al centro diritti tv

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - L'Assemblea della Lega calcio di Serie A è stata convocata, in via d'urgenza, per lunedì 13 luglio in videoconferenza alle 10 (prima convocazione) ed eventualmente alle 12 (seconda convocazione) per l'esame, la discussione e le decisioni sugli argomenti all'ordine del giorno. Dopo le comunicazioni del presidente Paolo Dal Pino e dell'ad si passerà alla valutazione giuridica e di opportunità sulla sospensione dell'esecuzione del contratto di licenza dei diritti audiovisivi del triennio 2018/21. (ANSA).