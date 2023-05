LEGA, C. Italia: per la finale show tv senza precedenti

FirenzeViola.it

Lo stadio “Olimpico” di Roma si prepara ad ospitare la Finale di Coppa Italia Frecciarossa, in palio il prossimo 24 maggio tra Fiorentina e Inter. Con un nota sul proprio sito ufficiale la Lega di Serie A ha comunicato che "Modalità di ripresa innovative con ottiche cinematografiche, telecamere mai usate prima in una partita di calcio e un drone, accompagneranno i tifosi nel racconto di tutto l’evento, dal pre-partita fino ai festeggiamenti per la conquista del trofeo. Una grande produzione televisiva, con l’impiego di oltre 38 telecamere sul campo (tra telecamere Host, del canale tematico Club, di realizzazione contenuti speciali ad uso social media e telecamere di integrazione del primario Licenziatario nazionale Mediaset e del Broadcaster internazionale ESPN), inclusi, oltre alla Steadycam "Venice" e ad un Gimbal aggiuntivo con ottica cinematografica, un drone e la Robycam che consente immagini aeree fino ad un minimo di 15 metri dal terreno di gioco.

Grazie alla collaborazione con Sony Japan saranno utilizzate le seguenti telecamere ultra performanti che permetteranno di realizzare inquadrature al livello dei grandi spettacoli cinematografici:

HDC-F5500 con HDVF-EL760 che raddoppia le postazioni delle telecamere principali (HDC-4300), per le riprese della partita e per la copertura delle cerimonie di apertura e di chiusura;

HDC-3500 con HDVF-EL760 e Variable ND Filter, per ombreggiatura ed una migliore gestione della profondità di campo;

HDC-4800 ultra slow-motion fino a 16x con server integrato, per replay che enfatizzano le azioni di gioco più spettacolari;

FR7 posizionata nel tunnel di passaggio dei giocatori per immagini con profondità di campo ridotta.

Un’altra grande novità saranno le immagini prodotte da una Rail-Cam brandizzata Frecciarossa, Title Sponsor della competizione, che si muoverà su binari posizionati in opposite sul lato lungo del campo, all’altezza del terreno di gioco, fornendo un punto di vista unico e ravvicinato in movimento sulle azioni, che sarà riproposto nei replay con grafica dedicata a Frecciarossa.

Sarà inoltre effettuata (con il partner tecnologico Hawk Eye) una sperimentazione in tecnologia Augmented Reality per creare un feed, parallelo al Multi-feed tradizionale, integrato con un set unico di dati statistici evoluti, destinato ad utilizzo di Lega Serie A ed eventualmente del Broadcaster primario Mediaset sulle proprie piattaforme digitali.

"La trasformazione della Lega Serie A in una media company ci consente oramai di realizzare prodotti di grande qualità e di spingerci sempre oltre per innovare lo storytelling dei nostri eventi - ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A -. In occasione di Fiorentina-Inter daremo la possibilità ai broadcaster di mostrare agli appassionati collegati da tutto il mondo immagini innovative e spettacolari con prospettive mai viste prima su un campo da calcio, da quelle più vicine al terreno di gioco, a quelle aeree per non perdere nulla dell’atmosfera e delle emozioni della Finale. Saremo, infatti, i primi al mondo a utilizzare in una partita di calcio le nuovissime camere HDC-F5500 e HDC-3500 con Variable ND Filter della Sony, che sfruttano la più evoluta tecnologia attualmente disponibile per le riprese live".

La Finale di Coppa Italia Frecciarossa sarà trasmessa in oltre 165 territori da più di 35 broadcaster esteri".