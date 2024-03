LECCE, Verso l'esonero di D'Aversa. Ipotesi Semplici

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Una vittoria nelle ultime 12 partite (contro la Fiorentina) e il gesto che potrebbe aver sancito la fine dell'avventura sulla panchina del Lecce. Non è felice il momento per mister Roberto D'Aversa, che dopo il ko interno contro il Verona, si è reso protagonista suo malgrado del brutto episodio nei confronti di Henry (con annessa espulsione di entrambi). Come riporta TMW, il Lecce - nonostante le scuse dell'allenatore arrivate negli ultimi minuti - sembra orientato a esonerare il suo allenatore. Sullo sfondo come possibile sostituto ci sarebbe anche il nome di Leonardo Semplici.