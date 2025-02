Lecce-Udinese finisce 0-1: decisivo un rigore (discusso) di Lucca

Un rigore molto discusso (con tanto di teatrino per chi avrebbe dovuto calciarlo) trasformato da Lorenzo Lucca permette all'Udinese di vincere di misura in casa del Lecce nell'anticipo della 26ª giornata di Serie A. Al momento di tirare il calco di rigore Lucca si è preso il pallone, con diversi componenti della squadra attorno a lui per convincerlo con forza a lasciare la sfera a Thauvin. Un siparietto non troppo felice che si è protratto per diversi minuti, con l'attaccante che ha rimediato un cartellino giallo per perdita di tempo.

L'attaccante ha calciato benissimo portando l'Udinese in vantaggio, ma nessuno dei suoi compagni è andato ad esultare con lui. Pochi minuti più tardi Runjaic lo ha richiamato in panchina.