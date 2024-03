LECCE, Per il post D'Aversa in vantaggio Gotti e Semplici

FirenzeViola.it

Il Lecce ha esonerato Roberto D'Aversa e la società salentina sta sondando il terreno alla ricerca del sostituto. Come riporta TMW, sono due in questo momento i candidati forti per succedere a D'Aversa sulla panchina della squadra in maglia giallorossa. Da una parte il nome di Leonardo Semplici, già emerso nelle scorse ore, dall'altra il profilo di Luca Gotti che è il "nome nuovo" che sta avanzando in queste ore.