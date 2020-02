LECCE, La nota: "Vile agguato alla nostra tifoseria"

(ANSA) - LECCE, 23 FEB - "L'U.S. Lecce esprime la propria vicinanza ai tifosi giallorossi,vittime di un vile agguato, avvenuto in tarda mattinata, nel tragitto per raggiungere la Capitale per assistere alla gara di campionato Roma-Lecce. La carovana dei mezzi dei sostenitori giallorossi, partita da Lecce, è stata bloccata sull'autostrada all'altezza di Cerignola, dove alcuni veicoli sono stati danneggiati e uno di questi dato alle fiamme". Il sodalizio del presidente Saverio Sticchi Damiani, attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale della società, esprime così la propria solidarietà, ai tifosi vittima dell'agguato. "In un momento in cui il Paese sta attraversando una emergenza sanitaria di portata storica - si legge ancora nella nota - si prende atto con sgomento, che ci sono individui che preferiscono concentrarsi su azioni delittuose, a danno di altre persone, prendendo di mira tutti indiscriminatamente". "L'U.S. Lecce, nel condannare fermamente ogni forma di violenza - conclude la nota - ripone la massima fiducia nel lavoro delle Autorità competenti, in attesa che sia fatta piena chiarezza sull'accaduto". (ANSA).