Lecce-Juventus, le formazioni ufficiali: Vlahovic e Yildiz titolari

Lecce-Juventus, le formazioni ufficiali: Vlahovic e Yildiz titolari FirenzeViola.it
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Oggi alle 20:38News
di Redazione FV

Alle 20:45 è in programma il fischio d'inizio di Lecce-Juventus, gara valida per il trentaseiesimo turno di campionato. Queste le formazioni ufficiali del match

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Alex Sala, Stulic, N'Dri, Perez, Helgason, Gandelman, Jean Gaby, Camarda, Gorter, Marchwinski, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Khephren Thuram, Openda, Miretti, Jonathan David. Allenatore: Luciano Spalletti.