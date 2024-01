LECCE-JUVE, Al 0-3 per i bianconeri: doppietta Vlahovic

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus vince 3-0 a Lecce. Quelli di Allegri hanno dimostrato di aver avuto il paraocchi soltanto per un tempo, sono bastati meno di dieci minuti a Dusan Vlahovic per trovare il quinto e il sesto gol nel giro di cinque partite e regalare tre punti fondamentali ai bianconeri nella corsa Scudetto. Il punteggio finale parla chiaro: 3-0 al Lecce e primo posto strappato ai rivali di sempre, in attesa dello scontro diretto.