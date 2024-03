LECCE-HELLAS, Al Via del Mare decide Folorunsho: 0-1

FirenzeViola.it

Finisce 0-1 tra Lecce e Hellas Verona al Via del Mare. Gli ospiti guidati da Baroni vanno in vantaggio nel primo tempo grazie ad un gol con deviazione di Folorunsho che batte Falcone, poi resistono al tentativo di rimonta dei salentini che sbattono su un paio di parate di Montipò e alla fine vengono anche contestati dai loro tifosi. L'Hellas fa un balzo fondamentale in ottica salvezza salendo a 26 punti e scavalcando proprio il Lecce che resta a 25 punti al quintultimo posto. Finale velenoso con parole forti e qualche scontro che ha visto protagonista Henry dell'Hellas.