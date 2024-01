LECCE, Ad un passo dal doppio colpo De Wit-Pierret

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il Lecce è vicinissimo all’ingaggio dell’olandese Dani De Wit. Pantaleo Corvino - conferma La Gazzetta dello Sport - ha raggiunto l’accordo con il centrocampista offensivo, 25 anni, in scadenza il prossimo 30 giugno con l’Az Alkmaar. Sul tavolo è pronto un contratto sino al 30 giugno 2027 più opzione. Al momento si cerca l’intesa tra i due club per portare subito una pedina interessante nel centrocampo di Roberto D’Aversa.

Che l’affare sia "quasi cosa fatta" è confermato dalla risposta di Corvino sull’interesse per l’olandese: "Non confermo né smentisco". Parole che sono suonate come un’ammissione. Così dopo l’acquisto dell’esterno argentino Pierotti e la trattativa per De Wit, non è più un mistero l’accordo pluriennale raggiunto dal Lecce con il mediano francese Balthazar Pierret, 23 anni, in scadenza a fine giugno con il Quevilly-Rouen Merropole (Ligue 2), che in carriera ha ricoperto anche il ruolo di difensore centrale. L’esperto manager ora lavora per anticipare il suo arrivo in Salento, valutando le pretese del club transalpino per liberarlo.