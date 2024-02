LEC-FIO, Sui Social si scatena l'ironia dei tifosi viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La sconfitta contro il Lecce ha lasciato anche molto spazio all’ironia social e così proprio l'oggetto del contendere delle ultime ore, Gudmundsson, è diventato il soggetto principale di tanti meme sui social da parte di diversi profili a tinte viola: lo striscione di Accvc e Solo Viola in cui si chiedeva dove giocherà la Fiorentina la prossima stagione-polemica contro il Comune- è stato declinato dalla pagina satirica Ruttosport in "Dove giocherà Gudmundsson" e il profilo di Suffering Fiorentina ha modificato il risultato finale della partita del Via del Mare in un 3-4 con doppietta tra il 96 il 97 proprio di Gudmundsson.

Non è immune dalle battute neanche il Direttore Generale Joe Barone e la metafora del frigo pieno utilizzata nel post partita di Reggio Emilia. Dalla versione Barone danzante in vista delle serate disco al Viola Park – ogni venerdì sera al centro sportivo - si è passati ad altri meme in cui il povero Italiano, senza esterno o acquisti, trascinava un frigo vuoto sulle spalle. Lo scrive La Repubblica (Firenze).