Le parole di Dzeko che hanno fatto discutere: "Ci vuole più sostegno"

Hanno fatto discutere e non poco le parole di Edin Dzeko nel post-partita della sconfitta della Fiorentina contro l'AEK Atene. Intervistato da Sky Sport, l'attaccante bosniaco ha fatto riferimento anche all'ambiente nel quale si trovano i giocatori: "Facciamo cagare, ok. Perdiamo le partite, ok. Ma non è possibile che in casa io ho tifosi che mi fischiano contro. Io dico ai tifosi che alla fine potete anche fischiare, ma durante la partita ci vuole un po' più sostegno perché è difficile che usciamo da questa situazione da soli. Bisogna uscirne tutti insieme e ci vuole più sostegno. Durante le partite non è possibile essere trattati così".

