Le immagini dell'allenamento di oggi: Folorunsho e Adli in gruppo

vedi letture

La Fiorentina è tornata oggi al lavoro al Viola Park, dopo la sconfitta di ieri sera contro il Napoli per 1-2. La squadra ha ripreso gli allenamenti con un clima che dai video trasmessi sembra sereno, nonostante la delusione per il risultato subito al Maradona.

Tuttavia, la notizia più importante di giornata riguarda Folorunsho. Il centrocampista, che aveva dovuto fare i conti con una lesione alla coscia, è finalmente tornato in gruppo. Il giocatore, pronto a rientrare in azione, scalpita per ritagliarsi un posto già nella partita di giovedì sera, che sarà decisiva per le sorti della Fiorentina in Europa. Con il suo ritorno, la squadra potrebbe guadagnare una risorsa importante per il centrocampo, in vista di un impegno che non ammette errori.