Le formazioni ufficiali di Juventus-Cagliari: torna titolare Vlahovic
Il 13° turno di Serie A continua in questo sabato di calcio. Dopo infatti le sfide delle ore 15:00 tra Genoa e Verona e Parma e Udinese ora è il turno della Juventus, che scenderà in campo in casa alle ore 18:00 contro il Cagliari. I bianconeri, reduci in campionato dal pareggio per 1-1 del Franchi contro la Fiorentina di Paolo Vanoli, cercheranno di tornare ala vittoria e per farlo punteranno ancora su Dusan Vlahovic. Il serbo torna infatti titolare dopo la panchina in Champions contro il Bodo Glimt. Nel Cagliari invece il tandem d'attacco sarà composto da Esposito e Borrelli. Queste le formazioni ufficiali complete delle due squadre:
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Luciano Spalletti.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Adopo, Liteta, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane.
