Le designazioni della 25a giornata: Rocchi ferma La Penna dopo Inter-Fiorentina

vedi letture

Sono ufficiali le designazioni arbitrali per la 25a giornata di Serie A, con il designatore Rocchi che ha deciso di non affidare partite in nessun ruolo a La Penna, arbitro criticatissimo per la direzione di Inter-Fiorentina di lunedì scorso. Il Var Meraviglia, assistente di La Penna per il match di San Siro, è stato invece confermato nel ruolo di primo Var nella partita tra Milan ed Hellas Verona.

Abisso, arbitro discusso per la direzione di Como-Juventus, dove non è stato assegnato un presunto rigore contro i bianconeri, sarà occupato come Var in Lazio-Napoli e Avar in Parma-Roma. Infine, i big match di giornata, ovvero Juventus-Inter e Lazio-Napoli, sono state affidate rispettivamente a Mariani, con Mazzoleni al Var e a Massa con Abisso al Var.

Di seguito tutte le designazioni della 25a giornata:

BOLOGNA – TORINO Venerdì 14/02 h.20.45

FABBRI

MONDIN – RASPOLLINI

IV: SANTORO

VAR: DIONISI

AVAR: ABISSO

ATALANTA – CAGLIARI Sabato 15/02 h.15.00

MARCHETTI

VECCHI – MOKHTAR

IV: COSSO

VAR: GUIDA

AVAR: MANGANIELLO

LAZIO – NAPOLI Sabato 15/02 h.18.00

MASSA

PERROTTI – ROSSI L.

IV: PAIRETTO

VAR: ABISSO

AVAR: SOZZA

MILAN – H. VERONA Sabato 15/02 h.20.45

FOURNEAU

BINDONI – TEGONI

IV: MASSIMI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: AURELIANO

FIORENTINA – COMO h.12.30

PICCININI

ZINGARELLI – D’ASCANIO

IV: RUTELLA

VAR: MARINI

AVAR: MANGANIELLO

MONZA – LECCE h.15.00

COLLU

LO CICERO – RICCI

IV: ARENA

VAR: AURELIANO

AVAR: DI VUOLO

UDINESE – EMPOLI h. 15.00

DOVERI

DEI GIUDICI – NIEDDA

IV: GIUA

VAR: GHERSINI

AVAR: GUIDA

PARMA – ROMA h. 18.00

CHIFFI

DEL GIOVANE – ROSSI M.

IV: PERENZONI

VAR: SOZZA

AVAR: ABISSO

JUVENTUS – INTER h. 20.45

MARIANI

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: ZUFFERLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI BELLO

GENOA – VENEZIA Lunedì 17/02 h. 20.45

MARINELLI

PASSERI – CAPALDO

IV: PERRI

VAR: DI BELLO

AVAR: MAZZOLENI