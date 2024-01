LAZIO, Tegola Castellanos: a rischio la Supercoppa

FirenzeViola.it

Dopo Ciro Immobile, la Lazio perde anche Valentin Castellanos. L'attaccante di Maurizio Sarri si era infortunato durante il derby di Coppa Italia contro la Roma e nella giornata di oggi ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione. Per questo Castellanos salterà certamente la prossima sfida contro il Lecce ed è da considerare in forte dubbio anche per la sfida di Supercoppa Italiana che i biancocelesti giocheranno contro l'Inter nella serata di venerd' 19 gennaio ai Riyad.