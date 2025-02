Lazio, sospiro di sollievo su Zaccagni: sarà disponibile per la trasferta di Cagliari

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Mattia Zaccagni sarà regolarmente disponibile per la trasferta di Cagliari. La Lazio, già alle prese con gli infortuni di Patric, Vecino, Lazzari e Tavares, tira un sospiro di sollievo; il capitano, infatti, è rimasto vittima di un attacco influenzale ma oggi, nella rifinitura della vigilia, è regolamente sceso in campo allenandosi con i compagni prendendo parte all'intera seduta.

Dopo il forfait di Braga a causa della squalifica in Europa, quindi, l'esterno biancoceleste sarà disponibile per la trasferta in Sardegna e sarà Baroni a decidere se affidargli una maglia da titolare nel tridente offensivo con Isaksen e Dia alle spalle di Castellanos o se farlo partire dalla panchina. (ANSA).