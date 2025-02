Lazio, Rovella: "Dopo la vittoria della Fiorentina con l'Inter, ci aspetta un gara importante"

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - "Sappiamo che ci aspetta una partita molto importante, soprattutto dopo la vittoria della Fiorentina contro l'Inter. Ci teniamo a vincere davanti ai nostri tifosi e stiamo preparando la partita contro il Monza nel migliore dei modi. Le prestazioni ci sono sempre state, sia in casa che fuori. Magari abbiamo avuto qualche disattenzione che ci è costata qualche punto. Per questo dovremo essere concentrati già dall'inizio perché domenica non sarà una gara facile". Così Nicolò Rovella, centrocampista laziale, presenta la sfida di domenica contro il Monza ai canali ufficiali del club.

Il mediano biancoceleste, poi, ammette come quella con il Monza, per lui, sarà una partita speciale: "Sono stato molto fortunato perché quando ero a Monza c'era ancora il presidente Berlusconi, insieme a Galliani. Anche Palladino è stato fondamentale, insieme mi hanno aiutato tanto e dato fiducia. Tutto questo mi ha dato una spinta in più e ci tengo ancora a ringraziare il presidente, anche se ora non c'è più. Ogni tanto invece sento ancora Galliani. Monza rimarrà sempre una tappa fondamentale per la mia crescita». Infine un pensiero sui nuovi arrivati, "tre calciatori forti e promettenti, la bravura di mister Baroni li aiuterà a entrare subito nei meccanismi del suo gioco. Anche noi sicuramente gli daremo una mano", conclude. (ANSA).