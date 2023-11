LAZIO-ROMA, Le formazioni ufficiali del match

FirenzeViola.it

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Sono ufficiali le scelte di Sarri e Mourinho per il derby di Roma, di scena alle ore 18 all'Olimpico e valido per il 12° turno di Serie A. Queste le formazioni in campo:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.: Sepe, Mandas, Lu. Pellegrini, Hysaj, Casale, Gila, Kamada, Rovella, Basic, Vecino, Isaksen, Castellanos, Saná Fernandes. Allenatore: Maurizio Sarri.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku. A disp.: Boer, Svilar, Belotti, Azmoun, Celik, Pellegrini, Renato Sanches, Kristensen, Zalewski, El Shaarawy, Zalewski, Aouar, Pagano. Allenatore: José Mourinho.