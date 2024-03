LAZIO, Per rafforzare il centrocampo Tudur pensa a Barak

FirenzeViola.it

La Gazzetta dello Sport fa un punto anche sulla futura Lazio di Igor Tudor. Secondo la rosea, uno dei primi nomi in lista per rafforzare il centrocampo biancoceleste è Antonin Barak, che proprio con Tudor, a Verona, segnò 11 reti in 29 presenze. Il ceco nella Fiorentina trova poco spazio per questo è un nome da seguire con attenzione, chiosa il quotidiano.