LAZIO, Per il centrocampo piacciono Torreira e Lopez

Ieri a Milano, dove erano presenti per i funerali di Silvio Berlusconi, Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis hanno avuto modo di parlare anche di mercato. Come si legge infatti su Il Messaggero, è venuto fuori il nome di Giovanni Simeone per i biancocelesti. Mentre un profilo spuntato nuovamente fuori dalla bocca di Maurizio Sarri è quello di Maxime Lopez: visto l’asse aperto col Sassuolo per Berardi (non ancora definito ma vicino), il centrocampista neroverde torna tra i papabili per il reparto mediano, dopo Lucas Torreira e Nicolò Rovella.