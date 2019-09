LAZIO-PARMA, Finisce 2-0: gol di Immobile e Marusic

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Lazio batte Parma 2-0 nel posticipo della quarta giornata di andata del campionato di serie A. Dopo i rovesci subiti con la Spal in campionato ed Cluj in Europa League, contro il Parma la Lazio riesce a mantenere il vantaggio e porta a casa la prima vittoria casalinga della stagione. Un gol per tempo (Immobile e Marusic i marcatori) piegano i gialloblù di D'Aversa, apparsi inconsistenti soprattutto nel reparto offensivo. Il 2-0 finale è meritato e riflette quello che si è visto in campo. Lazio in vantaggio quasi subito, grazie alla rete di Immobile all'8', sotto gli occhi del ct azzurro Roberto Mancini. Ma è soprattutto nella ripresa che i padroni di casa legittimano il successo e al 22' arriva la rete di Marusic che blinda il risultato. Inzaghi inserisce Caicedo per Immobile, che reagisce male, con un "assurdo, assurdo" che non tiene conto dei tanti impegni che attendono la squadra.