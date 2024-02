FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La corsa contro il tempo della Lazio per assicurarsi Ryan Kent, centrocampista offensivo del Fenerbahce, non ha avuto l'esito sperato: l'operazione è infatti saltata. Nei minuti scorsi infatti erano sorti problemi di documentazione per il giocatore, nonostante l'accordo fra le due società per il prestito con diritto di riscatto.