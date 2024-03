LAZIO, No a traghettatori. Tudor, Scaloni o Conceicao

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Caronte della Lazio resta Giovanni Martusciello, per ora fino a Frosinone. Il Corriere dello Sport ricostruisce la situazione in casa biancoceleste, con l'ormai ex vice di Sarri che ha assicurato a Lotito la volontà di andare avanti, anche fino a giugno. Il resto dello staff, dopo una notte di riflessione, prima ha garantito la sua presenza solo fino a sabato, poi ha iniziato a trattare la risoluzione dei contratti, consentirà di incassare una buonuscita.

Lotito e Fabiani proseguiranno con Martusciello finché non annunceranno il vero successore di Sarri. L’idea della soluzione ponte fino a giugno è naufragata nella notte tra martedì e mercoledì. Presidente e direttore sportivo sono a caccia di una soluzione definitiva, che garantisca alla Lazio un allenatore permanente almeno fino a giugno 2025. La rosa dei nomi sembra essersi ristretta a tre profili: Tudor, Scaloni e Conceiçao. Da sempre l’ultima parola sugli allenatori spetta al presidente. Tre-quattro giorni di tempo, questa è la scadenza che dovrebbe portare alla svolta. Il ct campione del mondo è una soluzione caldeggiata da Lotito, c’è già stato un contatto, ma a fine novembre ha rinnovato fino al 2026 con l’Argentina. Se la scelta si sposterà a luglio occhio a Gilardino (Genoa).