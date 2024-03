LAZIO, Né Rocchi né Klose, squadra a Martusciello. La nota

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo scossone in casa Lazio è completo. In questi istanti infatti è arrivato il comunicato del club biancoceleste in cui viene annunciato l'addio di Maurizio Sarri, tecnico che ha presentato le dimissioni nella giornata di ieri. La novità riguarda il sostituto, visto che non sarà né Tommaso Rocchi né Miro Klose, così come nessun altro dei nomi circolati nelle ultimissime ore. Questa la nota del club biancoceleste:

"La S.S. Lazio rende noto che Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore responsabile della prima squadra. La Società ringrazia il tecnico per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune umane e professionali. Contestualmente, il Club comunica di aver deciso di affidare la guida tecnica a Giovanni Martusciello".

"Ho visto che non mi seguite più, qualcuno è troppo diverso dalla scorsa stagione. Vado via io, sennò dovrei far cacciare qualcuno di voi. Mi metto da parte, così date una scossa. Stop", sarebbero state le parole dello stesso Maurizio Sarri in un confronto con i senatori della squadra nella giornata di ieri. Un pensiero forte e preciso, che fa capire bene quanto l'oramai ex tecnico biancoceleste considerasse concluso il suo ciclo a Formello. La panchina va quindi a Giovanni Martusciello, che passa da vice a primo allenatore fino al termine della stagione.