LAZIO-JUVENTUS, Marusic all'ultimo respiro: Tudor ok 1-0

Con un'incornata all'ultimo minuto di Adam Marusic, la Lazio batte 1-0 la Juventus e mette la freccia sulla Fiorentina. Buona la prima per Tudor che sulla prima panchina biancoceleste porta a casa tre punti fondamentali per tenere il treno Europa, dopo una partita nella quale comunque la Lazio aveva avuto molte più occasioni dei bianconeri, nei quali solo Chiesa prova un paio di volte ad impensierire Mandas. Alla fine Marusic fa esplodere l'Olimpico e fa 46 punti in campionato, mentre la Juventus resta incollata a 59.