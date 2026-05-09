Lazio-Inter alle 18 è anche l'anticipo di Coppa: le formazioni ufficiali
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Alle 18 fischio di inizio all'Olimpico per Lazio-Inter, gara valida per la trentaseesima giornata di serie A, ma che anticipa di poco la replica in Coppa Italia. Ecco intanto le formazioni ufficiali della gara di oggi:
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella, Basic; Cancellieri, Noslin, Pedro
Allenatore: Maurizio Sarri.
INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram
Allenatore: Cristian Chivu.
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Il "doppio" Kean ormai è un caso. Rendimento deludente nella Fiorentina con un gol ogni 255', entusiasmante in Nazionale con una rete ogni 56': cederlo o confermarlo sperando nel ritorno del vecchio bomber?di Alberto Polverosi
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Copertina
Luca CalamaiPerché Kean deve restare, perché Gud deve partire, perché mi fa paura Grosso, perché Commisso deve parlare
Andrea GiannattasioGrazie Vanoli, ma adesso è l'ora di far prevalere quell'1%. Paratici ha testa solo per la Fiorentina: la sua rivoluzione copernicana è partita
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