LAZIO, Giappone per la Coppa d'Asia: non c'è Kamada

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - TOKYO, 02 GEN - La Lazio e Maurizio Sarri potranno continuare a contare sul giapponese Daichi Kamada anche per i prossimi impegni. Infatti il centrocampista ex Eintracht non fa parte della lista dei 26 convocati del ct Hajime Moriyasu per la Coppa d'Asia che comincia venerdì 12 in Qatar. L'altro escluso eccellente del tecnico è l'attaccante del Celtic Glasgow Kyogo Furuhashi, che quindi non potrà ricomporre in nazionale il terzetto con i suoi compagni di club Daizen Maeda e Reo Hatate.

Questi i convocati del Giappone per la Coppa d'Asia: - portieri: Daiya Maekawa (Vissel Kobe), Zion Suzuki (Sint-Truiden/Bel), Taishi Brandon Nozawa (FC Tokyo); - difensori: Shogo Taniguchi (Al-Rayyan/Qat), Kou Itakura (Monchengladbach/Ger), Tsuyoshi Watanabe (Gent/Bel), Yuta Nakayama (Huddersfield/Ing), Koki Machida (Union SG/Bel), Seiya Maikuma (Cerezo Osaka), Takehiro Tomiyasu (Arsenal/Ing), Hiroki Ito (Stoccarda/Ger), Yukinari Sugawara (AZ Alkmaar/Ola); - centrocampisti e attaccanti: Wataru Endo (Liverpool/Ing), Junya Ito (Reims/Fra), Takuma Asano (Bochum/Ger), Takumi Minamino (Monaco/Fra), Hidemasa Morita (Sporting Lisbona/Por), Kaoru Mitoma (Brighton/Ing), Daizen Maeda (Celtic/Sco); Reo Hatate (Celtic/Sco), Ritsu Doan (Friburgo/Ger), Ayase Ueda (Feyenoord/Ola), Keito Nakamura (Reims/Fra), Kaishu Sano (Kashima Antlers), Takefusa Kubo (Real Sociedad/Spa), Mao Hosoya (Kashiwa Reysol). (ANSA).