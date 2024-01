LAZIO, Felipe Anderson: "Mio rinnovo? Stiamo parlando"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "Novità sul mio rinnovo? Ancora no, stiamo parlando. Decideremo cosa è meglio per tutti". Lo ha detto a Dazn Felipe Anderson, esterno della Lazio, oggi autore del gol decisivo contro il Lecce, a proposito del suo contratto in scadenza nel 2024. Per il brasiliano, la partita odierna è stata la 300esima in biancoceleste: "Tutti sanno che amo questa città, questo club, la Lazio è più di una squadra.

Sono felice per questo traguardo", continua, per poi commentare il ritorno in campo di Luis Alberto, autore dell'assist per lui: "Luis per noi è fondamentale. Siamo in crescita, è stata una vittoria importantissima. Mi piace giocare centravanti, non do punti di riferimento". (ANSA).