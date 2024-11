LAZIO, Dia torna a Roma: martedì sarà a disposizione

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Boulaye Dia è pronto a tornare a Roma. Dopo l'esito negativo dei test sostenuti a Dakar per l'attacco di malaria che lo ha colpito prima della partita contro il Burkina Faso, così come reso noto dalla Federazione calcistica del Senegal, l'attaccante biancoceleste è pronto a fare ritorno nella Capitale. Come reso noto dalla società attraverso un comunicato Dia farà rientro nella giornata di domani a Roma e sarà a Formello martedì per la ripresa degli allenamenti fissata da Marco Baroni.

Ancora incerta la sua presenza contro il Bologna, ma il ritorno a disposizione del tecnico laziale è un buon segnale in vista alla sfida degli uomini di Vincenzo Italiano. (ANSA).