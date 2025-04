Lazio, Baroni pronto al derby: "Roma ora più brava. Scommesse? Cosa assurda"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 12 APR - "Se faccio un'analisi delle ultime 15 partite la Roma è prima davanti all'Inter, con la miglior difesa e il miglior attacco. In questo momento sono i più bravi, ma noi saremo li con la determinazione di batterli. Storicamente non credo ci sia un derby giocato in maniera così ravvicinata a una di coppa. Ma questo match si può giocare anche subito dopo un'altra partita perché è straordinario, i tifosi ci aiuteranno e vogliamo batterci come leoni". Così Marco Baroni, tecnico della Lazio, presenta la sfida alla Roma in conferenza stampa. "Se siamo qui è perché c'è stato un percorso. La cosa più bella è giocare queste partite. Il risultato si fa tutti insieme, la squadra deve avere un'identità ritrovandosi nel sacrificio, nella dedizione, e ha sempre centrato le prestazioni. A volte il risultato non ci è stato favorevole, ma la squadra non deve mai perdere fiducia", prosegue Baroni rimarcando quanto fatto dai suoi finora. Il tecnico, poi, sottolinea come la squadra senta di dover "fare una partita di determinazione e di rigore, sono convinto che avremo tutte le energie che serviranno. La squadra è consapevole della gara che ci aspetta, rimarremo qui per prepararci al meglio a questa partita". Infine un pensiero sul ritorno di Europa League contro il Bodo/Glimt di giovedì prossimo: "Sentiamo il dolore della sconfitta, ma quando si giocano così tante partite è chiaro che le energie debbano essere modulate. Inutile attaccarci agli alibi, ma alcune condizioni erano sfavorevoli per noi. Giovedì sarà un'altra partita e noi siamo convinti di poter passare il turno. Ora testa a questa partita e poi penseremo al ritorno", conclude. (ANSA).

Sull'indagine per il caso scommesse:

"Sull'argomento delle scommesse nel calcio preferisco non entrare, ma credo che sia una cosa assurda e non l'ho nemmeno mai contemplata nel mio pensiero o in quello dei miei giocatori" è invece la sua opinione sulla vicenda che vede coinvolti diversi giocatori di Serie A accusati di aver scommesso attraverso l'utilizzo di piattaforme illegali.