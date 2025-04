Lautaro accusato di espressioni blasfeme: patteggia una multa da 5mila euro

(ANSA) - ROMA, 07 APR - A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il calciatore dell'Inter Lautaro Martinez è stato sanzionato con un'ammenda di 5.000 euro. A carico del calciatore nerazzurro era stato aperto un procedimento per violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art.37 del Codice di Giustizia Sportiva "per avere, al termine dell'incontro Juventus-Inter disputato lo scorso 16 febbraio, valevole per la 25/a giornata del campionato di Serie A, pronunciato per due volte un'espressione blasfema come risulta evidente dalle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale", afferma la Figc in una nota. (ANSA).