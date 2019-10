LAMPARD, Contro il VAR: "Maggiore uniformità"

(ANSA) - LONDRA, 31 OTT - Introdotta solo quest'anno in Premier, ma già bersaglio di critiche - più o meno accese - da parte degli allenatori: l'ultimo è Frank Lampard che chiede più uniformità nell'uso della Var. Il campionato inglese è stato l'ultimo ad aver adottato la moviola in campo: in quest'avvio di stagione (su 100 partite), la Var è intervenuta in 26 circostanze, chiarendo situazioni dubbie, ma anche sollevando perplessità. Il tecnico del Chelsea, pur riconoscendo che l'ausilio della tecnologia rappresenta un "passo in avanti", auspica maggiore coerenza di giudizio. "Per me bisogna continuare su questa strada - le parole di Lampard, al Times -. Non alzo i toni contro la Var, perché mi rendo conto che non è facile, e alla fine ci sono sempre esseri umani chiamati a decidere. Ma i giudizi di chi sta davanti al monitor talvolta mi hanno lasciato perplesso. Spero troveremo un terreno comune per giudizi più uniformi".