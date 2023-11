LADY CASTROVILLI, Casa a Prato distrutta dall'alluvione

Nottata tragica per gli abitanti della provincia di Prato e non solo, alle prese con le fuoriuscite di vari fiumi che hanno completamente alluvionato alcuni paesi. Tra coloro che hanno avuto grossi disagi anche i genitori di Rachele Risaliti, ex Miss Italia e moglie di Gaetano Castrovilli che sui social ha raccontato: "Fa male vedere tutto questo, purtroppo il mondo si sta ribellando e siamo impotenti di fronte a questi cambiamenti. I miei genitori e la mia canona stanno bene questa è la cosa più importante! Casa giù è distrutta, abbiamo perso tante cose care, purtroppo c'è tanto da ricostruire, ma domani è un nuovo giorno e cercheremo la soluzione migliore.

Grazie per tutti i messaggi che ho ricevuto. Adesso aspetto il mio babbone a Firenze. Cercando di dimenticare una delle serate più brutte che ho vissuto in 28 anni".