LADY BELOTTI, Saluta Roma: "Per le mie figlie eri casa"

© foto di www.imagephotoagency.it

Andrea Belotti da pochi giorni è un nuovo attaccante della Fiorentina e ieri ha debuttato andando vicino al gol. Con lui arrivano anche la moglie Giorgia e le loro due bambine piccole. Oggi la compagna del giocatore ha salutato la città di Roma dopo un anno e mezzo attraverso un bel post sui social: "Se dovessi dire cosa mi porto dietro dopo questo anno e mezzo a Roma, indubbiamente vi direi le persone, romane e non, che ho conosciuto durante questo percorso. Sono palermitana e sono abituata al calore ma nonostante questo, ogni gesto, sguardo, parola, ricevuto mi ha lasciato qualcosa di estremamente positivo. Qui ho trovato una realtà che inizialmente facevo fatica a sentire “mia”, ma che oggi invece faccio fatica a salutare.

Le mie bambine, Vittoria soprattutto, hanno messo delle piccole radici in questa città, che sentono loro, nella abitudini, nelle figure di riferimento, nei luoghi e nei colori".

"Quando sei da sola, è tutto più semplice - prosegue - fai la tua valigia e vai, nonostante la tristezza di lasciare un luogo a te caro, ti metti in gioco e ricominci; farlo quando le tue figlie sentono quel posto come Casa, rende tutto più difficile. Non sono qui per dire addio a Roma e ai romani, tante persone e tante cose ci tengono ancorati a questa città. Sono qui per ringraziarvi degli innumerevoli messaggi ricevuti, degli abbracci, degli sguardi di conforto, dei “se hai bisogno non farti problemi a chiamare”. È bello sapere che in poco tempo, ci siamo dati così tanto..."