LA RUSSA, Stadi chiusi una scelta incomprensibile

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE, 13 GIU - "Non capisco perché il governo Conte abbia dato il via libera ai cinema, ai teatri e non agli spettatori negli stadi". Lo ha detto Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato, senatore di Fratelli d'Italia questa mattina a Santa Margherita Ligure a margine della manifestazione simbolica davanti alla statua cittadina di Cristoforo Colombo per protestare contro l'ondata d'odio verso i simboli giudicati razzisti dai manifestanti che stanno scuotendo l'America dopo il caso Floyd. "Si potrebbe tranquillamente andare a vedere la partita - ha proseguito La Russa - riducendo a un terzo la capienza degli stadi e lasciando i posti vuoti a sinistra e a destra di ogni spettatore". (ANSA).