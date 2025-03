La Roma vince di misura ad Empoli e scavalca la Fiorentina in zona Europa

Un gol di Soulè al primo minuto di gioco spiana la strada alla Roma al Castellani di Empoli, che vince così 0-1 proprio in virtù del gol dell'argentino dopo 22 secondi di gioco. La squadra di Ranieri va vicino al raddoppio in più di un'occasione alla fine della prima frazione, con Shomurodov al 37' e Kone che al 40' colpisce il palo. Nella ripresa non succede più nulla.

Con questa vittoria la Roma si porta a quota 46 punti, scavalcando la Fiorentina al settimo posto. I viola, sconfitti a Napoli, restano a 45 all'ottavo posto e dunque fuori dalla zona Europa. L'Empoli resta al terzultimo posto in zona retrocessione a quota 22 punti, a -2 dal Parma.