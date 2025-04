La Roma resiste alla Juventus: all'Olimpico finisce 1-1. Giallorossi a +1 sui viola

Nel posticipo della 31esima giornata di Serie A Roma e Juventus non si fanno del male pareggiando 1-1. All'Olimpico, dopo i legni di Nico Gonzalez ed El Shaarawy, al termine della prima frazione è la Juventus a passare in vantaggio con Locatelli (40'), poi in avvio di ripresa arriva subito la risposta giallorossa con Shomurodov (49'). Un pari che permette a entrambe di restare in corsa per la Champions, con gli uomini di Tudor che agganciano momentaneamente il Bologna al quarto posto, giallorossi che vengono scavalcati dalla Lazio e ora sono settimi.