LA PORTA (AG. FIFA), Demme ideale per i viola

L'agente Massimo La Porta ha parlato questa sera a SpaceViola, su Twitter, dando un giudizio sui movimenti di mercato della Fiorentina partendo però con una previsione sulla gara di sabato contro il Genoa: “Secondo me sarà una delle gare più interessanti del primo turno. L’ambiente sarà caldo. Poi sono curioso di vedere la sfida tra Retegui e Beltran, due attaccanti che vengono dall’Argentina. Retegui ha avuto un grande impatto, ma Beltran è un bel prospetto. Il Genoa di per sé non mi dispiace, ha un attacco esperto. Lo stesso vale per la Fiorentina però, sono curioso del reparto offensivo”.

Cosa ne pensa di Beltran ed Infantino?

“Infantino ha il fiuto del gol, ha qualità ed è difficile che non possa ripetersi anche in quello italiano. Sono fiducioso, ma lo stesso credo valga per Retegui. Infantino è un buon giocatore. Per caratteristiche può stare bene nel centrocampo della Fiorentina, ma aspettiamo di vedere cosa ne sarà di Amrabat e come eventualmente verrà sostituito. Poi c’è Arthur, che, se venisse recuperato, permetterebbe alla Fiorentina di avere un grande centrocampo”.

Biraghi-Parisi: come pensa che gestirà Italiano il ballottaggio sulla sinistra?

“Per me sarà Parisi il titolare,".

Chi potrebbe sostituire Amrabat?

“Si è parlato di Medina del Boca Juniors, ma non è pronto ed è più trequartista. Non è una domanda semplice, trovare giocatori con queste caratteristiche non è facile”.

Cosa manca in mezzo al campo? E quali possono essere gli obiettivi per la stagione?

“A me piace tanto Lo Celso, ma non serve alla Fiorentina. Per lo stile di Italiano serve altro. Secondo me la società si potrebbe essere informata su Demme. È un giocatore che nel centrocampo a 3 si potrebbe integrare e dettare i tempi a centrocampo. Sulla prossima stagione, dico solo che se Italiano fosse meno integralista, soprattutto in fase difensiva e se risolvesse il problema del gol per me può giocarsi anche il quarto posto. Ho dubbi sulla competitività romane, quindi vediamo cosa può fare la Fiorentina”.