La Lazio valuta il ritiro a Formello, Lotito: "È una cosa che decideremo più avanti"

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato a margine di un evento a Montecitorio spiegando che i biancocelesti potrebbero valutare il ritiro estivo al proprio centro sportivo di Formello (un po' come la Fiorentina al Viola Park): "Da qui al 31 marzo, siamo al 15 di febbraio. Lo scorso anno siamo stati bistrattati e nonostante abbiamo portato un arricchimento al territorio con la nostra presenza, abbiamo creato un clima di affiatamento e disponibilità da parte della squadra. Quest’anno abbiamo ricevuto un atteggiamento ostile da parte dell’amministrazione, la Lazio ha uno dei centri sportivi più grandi d’Italia e ha la possibilità di poter organizzare ritiri al proprio interno: ha tanti campi, piscine, palestre, settore medico.

Stiamo valutando se continuare nell’andare in altri posti lontano da Formello dove tra l’altro c’è un microclima ventilato, rispetto a altri dove non si respira. E' una valutazione che dobbiamo fare e non la stiamo facendo ora che abbiamo cose più impellenti”.