La Lazio riacciuffa il Napoli sul 2-2: ora la Viola può andare a -1 da Baroni

Il Napoli pareggia 2-2 contro la Lazio, rischiando di perdere la vetta della classifica se l'Inter vince il derby d'Italia contro la Juventus di domani. La Lazio, dopo due partite in cui aveva sbagliato l’approccio, segna subito con Isaksen grazie a un errore di Rrahmani. Il Napoli risponde al 15' con Raspadori, che segna su un errore di Provedel. La partita diventa equilibrata, con il Napoli che perde Castellanos per infortunio. Nella ripresa, Isaksen spreca una buona occasione e, al 62', Politano entra al posto di Buongiorno, contribuendo al vantaggio del Napoli con un autogol di Marusic su un rimpallo.

La Lazio pareggia subito con una rovesciata di Zaccagni, annullata però per fuorigioco. A tre minuti dalla fine, Dia trova il gol del 2-2 grazie a un assist di Zaccagni. Il Napoli rischia ma Meret salva su Noslin, e la partita termina in parità. Lazio dunque che, in ottica corsa Champions, sale a quota 46 punti a +4 sulla Fiorentina che vincendo domani può andare a -1 dai biancocelesti.