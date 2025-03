La Lazio rallenta e fallisce il sorpasso alla Juve: l'Udinese strappa il pareggio all'Olimpico

Mezzo passo falso della Lazio che all'Olimpico non va oltre il pareggio con l'Udinese che tra l'altro è andato in vantaggio per primo. Al 22' sblocca infatti la gara Thauvin imbeccato da Lucca ma già al 32' c'è il pareggio di Romagnoni con suspence: il VAR verifica un possibile fuorigioco ma poi conferma il gol dell'a1-1 laziale. Nella ripresa gioco più spezzettato per ammonizioni e cambi, ma poche occasioni e il risultato resta fissato sullo 0-0.

La Lazio non sfrutta il ko della Juventus per scavalcarla al quarto posto (52) ma con il punto si porta a 51 e riesce comunque a sganciare il Bologna dal quinto posto. I laziali sono ora a +6 sulla Fiorentina. Anche l'Udinese cercava punti per portarsi a ridosso della zona Europa, che per ora, a quota 40 punti, resta lontano (-6 dal settimo posto della Roma).