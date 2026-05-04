La Cremonese perde in casa con la Lazio: 2-1 biancoceleste allo Zini
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La Cremonese perde ancora e resta sempre più terzultima, dando un grosso assist alle dirette concorrenti per la salvezza tra cui la Fiorentina di scena a Roma per la partita che chiude la 35esima giornata di Serie A. Dopo il vantaggio nel primo tempo di Bonazzoli, i grigiorossi allenati da Giampaolo vengono prima raggiunti da una rete di Isaksen, poi nel recupero cadono per mano di Noslin allo Zini. Cremonese dunque sempre a 28 punti, ora anche il Lecce è a +4.
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