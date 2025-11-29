La classifica della Conference League. Fiorentina e C. Palace appaiati

In vista c'è il campionato ma la Fiorentina perdendo contro l'AEK Atene ha complicato anche il cammino in Conference League rendendo decisive per passare il turno le prossime due partite contro Dynamo Kiev e Losanna. Questa la classifica delle 36 squadre che stanno partecipando alla competizione, con la sorpresa - oltre alla Fiorentina - del Crystal Palace a 6 punti come i viola. 

1 – Samsunspor 10
2 - Strasburgo 10
3 – Celje 9
4 - Shaktar 9
5 – Mainz 05 – 9
6 – Rakow 8
7 - AEK Larnaca – 8
8 - Drita 8
9 - Jagiellonia 8
10 - AEK 7
11 - Sparta Praga 7
12 - Rayo Vallecano 7
13 - Losanna 7
14 - Sigma Olomouc 7
15 - Univ. Craiova 7
16 - Lech Poznan 6
17 - Fiorentina 6
18 - Crystal Palace 6
19 - Zrinjski 6
20 - AZ 6
21 - Omonia 5
22 - KuPS 5
23 - Noah 5
24 - Rijeka 5
25 - Shkendija 4
26 - Lincoln 4
27 - Dinamo Kiev 3
28 . Legia 3
29 - Slovan Bratislava 3
30 - Hamrun 3
31 - Hacken 2
32 - Breidablik 2
33 - Aberdeen 2
34 - Shelbourne 1
35 -Shamrock Rovers 1
36 - Rapid Vienna 0