L'unica italiana in Champions fa il suo dovere: l'Inter passa sul campo del Feyenoord

Nell'anticipo del mercoledì di Champions League, l'Inter di Simone Inzaghi conquista una vittoria fondamentale a Rotterdam, battendo il Feyenoord 2-0 grazie alle reti di Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Per la prima volta in stagione, entrambi i protagonisti della "ThuLa" segnano mentre sono in campo. La partita inizia in salita per i nerazzurri, che soffrono l'aggressività degli olandesi, nonostante le numerose assenze nella squadra di Van Persie. Tuttavia, un gol spettacolare di Thuram e un raddoppio di Lautaro subito dopo l'intervallo permettono all'Inter di prendere il controllo del match. Inoltre, un rigore fallito da Zielinski tiene il punteggio sul 2-0.

La vittoria permette all'Inter di ipotecare il passaggio ai quarti di finale di Champions League, dopo aver superato per la prima volta dal 2015 la "vasca" di De Kuip, un impianto notoriamente ostico. Buona anche la prova di Bastoni, adattato come esterno sinistro, e della squadra nel complesso, che riesce a rispondere alle difficoltà iniziali e a gestire il vantaggio fino al fischio finale. L'Inter si prepara ora al ritorno a San Siro con una solida base di tranquillità.