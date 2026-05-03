L'Inter è campione d'Italia per la 21° volta: Parma battuto 2-0

L'Inter è campione d'Italia per la 21° volta: Parma battuto 2-0FirenzeViola.it
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Ieri alle 22:40News
di Redazione FV

L'Inter è campione d'Italia. Grazie al gol di Thuram nel recupero del primo tempo e di Mkhitaryan a 10 minuti dalla fine, i nerazzurri battono il Parma per 2-0 diventando così irragiungibili per il Napoli di Antonio Conte. 12 i punti di differenza tra le due squadre a tre turni dalla fine.

Con questo risultato l'Inter conquista il 21° scudetto della sua storia e può così iniziare i festeggiamenti in tutta Milano. Decisiva, invece, per Chivu, la seconda vittoria contro il suo passato, che vale, così, la conquista del suo primo scudetto all'esordio sulla panchina nerazzurra.