L'Inter è campione d'Italia per la 21° volta: Parma battuto 2-0
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L'Inter è campione d'Italia. Grazie al gol di Thuram nel recupero del primo tempo e di Mkhitaryan a 10 minuti dalla fine, i nerazzurri battono il Parma per 2-0 diventando così irragiungibili per il Napoli di Antonio Conte. 12 i punti di differenza tra le due squadre a tre turni dalla fine.
Con questo risultato l'Inter conquista il 21° scudetto della sua storia e può così iniziare i festeggiamenti in tutta Milano. Decisiva, invece, per Chivu, la seconda vittoria contro il suo passato, che vale, così, la conquista del suo primo scudetto all'esordio sulla panchina nerazzurra.
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