L'Atalanta mette gli occhi su Chiesa. Operazione low cost se parte Lookman

Federico Chiesa potrebbe tornare in Serie A. Come riporta Sportitalia, l'Atalanta ha messo gli occhi sull'ex attaccante di Fiorentina e Juventus oggi fuori rosa al Liverpool, che ha deciso di escluderlo dalla tournée asiatica della squadra di Slot. Un acquisto che potrebbe essere low cost magari da prendere in sostituzione di Lookman sul quale da giorni è forte il pressing dell'Inter.

Chiesa sarebbe una scommessa in vista del prossimo Mondiale. Perché anche Gattuso spera di recuperarlo totalmente per le prossime partite, ma per farlo serve chiaramente un cambio di marcia. Non è dato sapere se l'operazione si possa sbloccare a breve giro di posta, anche perché l'ex Juventus ha uno stipendio fuori dai canoni dell'Atalanta: 5 milioni di euro.