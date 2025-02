L'Atalanta cerca il nuovo tecnico, TMW: "Tudor in pole. Lo avevano sondato i viola"

Tuttomercatoweb.com si occupa del futuro allenatore dell'Atalanta. Gian Piero Gasperini ha già annunciato che non rinnoverà il suo contratto coi nerazzurri, e - si legge - in pole position c'è Igor Tudor, sondato anche dalla Fiorentina nelle scorse settimane per il dopo Raffaele Palladino. Tudor già avuto come direttore sportivo Tony D'Amico, a Verona, riuscendo a salvare tranquillamente gli scaligeri e dando diverse plusvalenze alla proprietà.

Poi c'è la linea della discontinuità, quella di Maurizio Sarri. Il modulo sarebbe molto differente e ci sarebbe bisogno di tempo per metabolizzare i suoi insegnamenti, ma il tecnico non direbbe di no a un'avventura a Bergamo. C'è un'altra candidata per lui, cioè il Milan, a cui aveva chiesto due anni e mezzo di contratto nell'immediato dopo Fonseca.