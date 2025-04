L'Atalanta cade ancora: la Lazio vince 1-0 a Bergamo e torna a +3 sui viola

La Lazio ha vinto 1-0 in casa dell'Atalanta nel 31° turno di Serie A conquistando un successo importantissimo in chiave qualificazione alla prossima Champions League. Al Gewiss Stadium i biancocelesti, dopo un primo tempo e bloccato e privo di occasioni, hanno trovato la ripartenza giusta al 54' con Isaksen dopo un pasticcio in copertura tra Hien e Kolasinac. La reazione dell'Atalanta si ferma contro le parate di Mandas e per la Dea, ora solo a tre punti di vantaggio sul sesto posto della Lazio, è la terza sconfitta consecutiva in campionato.