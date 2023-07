L. ALBERTO, Si riapre un caso? Oggi non si allena

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mentre la squadra scende sul campo adiacente allo Zandegiacomo, per dare il via alla seduta di rifinitura, tra i volti assenti nell'allenamento della Lazio (Hysaj e Akpa Akpro) c'è anche quello di Luis Alberto, sottolinea oggi LaLazioSiamoNoi.it. Lo spagnolo, dopo la storia polemica pubblicata ieri sera, questa mattina è rimasto nelle strutture interne per sottoporsi a una seduta di fisioterapia.

Per lui si tratta della prima assenza in questo ritiro, finora non aveva saltato neanche un allenamento. Gli altri effettuano il riscaldamento, lui si fa massaggiare dallo staff, sdraiato sul lettino prima di recarsi, in ciabatte, verso le strutture interne dello Zandegiacomo. Da capire se oggi pomeriggio prenderà parte all'ultima amichevole contro gli sloveni dell'NK Bravo, dopo aver disputato le prime tre da titolare.